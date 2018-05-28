В украинских школах дистанционно учатся 3 тыс. детей из ОРДО, - Жебривский

На сегодня пять школ ведут дистанционное обучение детей из ОРДО

В школах на подконтрольной Украине территории дистанционно учатся 3 тыс. детей из отдельных районов Донецкой области (ОРДО). Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале "Эспрессо.TV" заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сейчас мы ведем дистанционное обучение. На сегодняшний день почти 3 тыс. детей с той стороны получают украинское дистанционное образование. Для этого определены 5 школ", - сообщил Жебривский.

Он также отметил, что с 1 сентября количество таких школ увеличат.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли Зализное Донецкой области, в результате чего погибла пятнадцатилетняя девочка. Предварительно обстрел и гибель мирной жительницы квалифицирован по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.