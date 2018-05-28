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В украинских школах дистанционно учатся 3 тыс. детей из ОРДО, - Жебривский

НовостиОбщество    28.05.2018 - 15:48
Фото: Павел Жебривский (facebook.com/ato.news)
Фото: Павел Жебривский (facebook.com/ato.news)

На сегодня пять школ ведут дистанционное обучение детей из ОРДО

В школах на подконтрольной Украине территории дистанционно учатся 3 тыс. детей из отдельных районов Донецкой области (ОРДО). Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале "Эспрессо.TV" заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сейчас мы ведем дистанционное обучение. На сегодняшний день почти 3 тыс. детей с той стороны получают украинское дистанционное образование. Для этого определены 5 школ", - сообщил Жебривский.

Он также отметил, что с 1 сентября количество таких школ увеличат.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли Зализное Донецкой области, в результате чего погибла пятнадцатилетняя девочка. Предварительно обстрел и гибель мирной жительницы квалифицирован по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

 

На Донбассе за четыре года от обстрелов пострадали более 700 школ
Теги публикации: Павел Жебривский, Донбасс, школа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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