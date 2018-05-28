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В українських школах навчаються дистанційно 3 тис. дітей з ОРДО, - Жебрівський

НовиниСуспільство    28.05.2018 - 15:48
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com/ato.news)
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com/ato.news)

На сьогодні п'ять шкіл ведуть дистанційне навчання дітей з ОРДО

У школах на підконтрольній Україні території дистанційно навчаються 3 тис. дітей з окремих районів Донецької області (ОРДО). Про це в ефірі програми "Вердикт" з Сергієм Руденком на телеканалі "Еспресо.TV" заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Зараз ми ведемо дистанційне навчання. На сьогоднішній день майже 3 тис. дітей з тієї сторони отримують українську дистанційну освіту. Для цього визначено 5 шкіл", - повідомив Жебрівський.

Він також зазначив, що з 1 вересня кількість таких шкіл збільшать.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли Залізне Донецької області, в результаті чого загинула п'ятнадцятирічна дівчинка. Попередньо обстріл і загибель мирної жительки кваліфіковані за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

 

На Донбасі за чотири роки від обстрілів постраждало більше 700 шкіл
Теги публікації: Павло Жебрівський, Донбас, школа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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