Украинских работодателей могут допустить к управлению вузами, - Шкарлет

К управлению украинскими вузами в ближайшем будущем могут допустить работодателей. На сегодня готовится соответствующая инициатива.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, министерство занимается вопросами привлечения бизнеса в сферу высшего образования.

"… на сегодня с депутатами из профильного комитета мы рассматриваем инициативу относительно государственно-частного партнерства в части допуска работодателя как стейкхолдера в управление университетом. Для того чтобы усилить практическую и бизнесовую составляющую", - отметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что на балансе государственных вузов очень много социальных объектов, на которые требуются средства. Таким образом, МОН выступает за передачу их в коммунальную собственность.