ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українських роботодавців можуть допустити до управління вишами, - Шкарлет

Новость на русском →
Києва, Понеділок 24 травня 2021 14:59
Українських роботодавців можуть допустити до управління вишами, - Шкарлет Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський

До управління українськими вишами в найближчому майбутньому можуть допустити роботодавців. На сьогодні готується відповідна ініціатива.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, міністерство займається питаннями залучення бізнесу до сфери вищої освіти.

"...на сьогодні з депутатами з профільного комітету ми розглядаємо ініціативу щодо державно-приватного партнерства в частині допуску роботодавця як стейкхолдера до управління університетом. Для того щоб посилити практичну і бізнесову складову", - зазначив Шкарлет.

Він також підкреслив, що на балансі державних вишів дуже багато соціальних об'єктів, на які потрібні кошти. Таким чином, МОН виступає за передачу їх у комунальну власність.

Нагадаємо, раніше Шкарлет заявляв, що Україна не відмовиться від безкоштовної вищої освіти, оскільки треба закривати потребу у фахівцях, необхідних самій державі.

Він також розповів, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українських вишів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Освіта вузы бизнес управление
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає