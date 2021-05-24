Українських роботодавців можуть допустити до управління вишами, - Шкарлет

До управління українськими вишами в найближчому майбутньому можуть допустити роботодавців. На сьогодні готується відповідна ініціатива.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, міністерство займається питаннями залучення бізнесу до сфери вищої освіти.

"...на сьогодні з депутатами з профільного комітету ми розглядаємо ініціативу щодо державно-приватного партнерства в частині допуску роботодавця як стейкхолдера до управління університетом. Для того щоб посилити практичну і бізнесову складову", - зазначив Шкарлет.

Він також підкреслив, що на балансі державних вишів дуже багато соціальних об'єктів, на які потрібні кошти. Таким чином, МОН виступає за передачу їх у комунальну власність.