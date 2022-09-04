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Из украинских портов вышло более десяти судов с продовольствием

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Одесса, Воскресенье 04 сентября 2022 13:34
Из украинских портов вышло более десяти судов с продовольствием Фото: Из украинских портов вышло более десяти судов с продовольствием (imrp com ua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 4 сентября, из украинских портов вышло 12 судов с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается под контролем Объединенного координационного центра в Стамбуле. По состоянию на сегодня утром из украинских портов вышли еще 12 судов, груженных зерном", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что Греция стала одним из главных перевозчиков зерна из Украины.

Кроме того, Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.

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