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З українських портів вийшло більше десяти суден з продовольством

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Одеса, Неділя 04 вересня 2022 13:34
З українських портів вийшло більше десяти суден з продовольством Фото: з українських портів вийшло більше десяти суден з продовольством (imrp com ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 4 вересня, з українських портів вийшло 12 суден із зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Відвантаження зерна в портах України триває під контролем Об'єднаного координаційного центру в Стамбулі. Станом на сьогодні вранці з українських портів вийшли ще 12 суден, завантажених зерном", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Греція стала одним з головних перевізників зерна з України.

Крім того, Швеція закупить 40 тисяч тонн українського зерна для голодуючих країн. Влада також оплатить доставку пшениці з України.

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Одеса порт продовольственный кризис Війна Росії проти України
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