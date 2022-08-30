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Из украинских портов сегодня вышло сразу 6 судов с продовольствием

Новина українською →
Одесса, Вторник 30 августа 2022 12:03
Из украинских портов сегодня вышло сразу 6 судов с продовольствием Фото: из украинских портов сегодня вышло сразу 6 судов с продовольствием (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 30 августа, в рамках "зернового соглашения" из украинских портов вышли сразу 6 суден с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минифраструктуры.

"Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу 6 судов. Среди них судно KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена", - рассказали в ведомстве.

В общей сложности на борту 6 судов - SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA - 183 тысячи тонн украинской агропродукции.

"Меньше чем за месяц работы инициативы мы экспортировали почти полтора миллиона тонн агропродукции и это достаточно значительный результат. Впрочем, мы должны выйти на 100-150 судов в месяц и общей пропускной способностью 5 миллионов тонн в месяц из трех портов большой Одессы", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, вчера из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышли три судна с украинским продовольствием.

Напомним, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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