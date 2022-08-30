Из украинских портов сегодня вышло сразу 6 судов с продовольствием

Во вторник, 30 августа, в рамках "зернового соглашения" из украинских портов вышли сразу 6 суден с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минифраструктуры .

"Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу 6 судов. Среди них судно KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена", - рассказали в ведомстве .

В общей сложности на борту 6 судов - SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA - 183 тысячи тонн украинской агропродукции.