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З українських портів сьогодні вийшло відразу 6 суден з продовольством

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Одеса, Вівторок 30 серпня 2022 12:03
З українських портів сьогодні вийшло відразу 6 суден з продовольством Фото: з українських портів сьогодні вийшло відразу 6 суден з продовольством (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 30 серпня, в рамках "зернової угоди" з українських портів вийшли відразу 6 суден з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мініфраструктури.

"Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вирушили відразу 6 суден. Серед них судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену", - розповіли у відомстві.

В цілому на борту 6 суден - SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS і KARTERIA - 183 тисячі тонн української агропродукції.

"Менше ніж за місяць роботи ініціативи ми експортували майже півтора мільйона тонн агропродукції і це досить значний результат. Втім, ми повинні вийти на 100-150 суден на місяць і загальною пропускною спроможністю 5 мільйонів тонн на місяць з трьох портів великої Одеси", - зазначили в міністерстві.

Як повідомлялося, вчора з українських портів в рамках "зернового коридору" вийшли три судна з українським продовольством.

Нагадаємо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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