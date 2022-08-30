З українських портів сьогодні вийшло відразу 6 суден з продовольством

У вівторок, 30 серпня, в рамках "зернової угоди" з українських портів вийшли відразу 6 суден з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мініфраструктури .

"Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вирушили відразу 6 суден. Серед них судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену", - розповіли у відомстві .

В цілому на борту 6 суден - SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS і KARTERIA - 183 тисячі тонн української агропродукції.