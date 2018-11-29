Климкин рассказал, где находятся захваченные Россией моряки

Фото: Павел Климкин (из открытых источников)

Климкин заявил, что моряки пока находятся в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, где находятся украинские моряки, захваченные в результате нападения России на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Павла Климкина в эфире программы "Право на власть".

"Мы все прекрасно понимаем, что такое – находиться под контролем ФСБ. Мы стараемся сейчас, чтобы Красный Крест получил к ним доступ: и физический, и обычный. Но мы прекрасно понимаем, что психологическое давление, и физическое давление – все это возможно. По состоянию на сегодняшний день они (украинские моряки, - ред.) пока что на территории оккупированного Крыма", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием сообщить о местонахождении украинских военнопленных.

Сообщается, что в связи с противоречивыми сообщениями о месте пребывания украинских военнопленных Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать в кратчайшие сроки.