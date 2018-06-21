Украина обязалась до 11% увеличить долю возобновляемой энергетики, - Семерак

Энергетическая стратегия предусматривает, что к 2035 году доля возобновляемых источников будет составлять 11%

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что принятая Правительством энергетическая стратегия предусматривает, что к 2035 году доля возобновляемых источников в украинской энергетике будет составлять 11%. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства экологии и природных ресурсов.

"В новой энергетической стратегии, которую одобрило Правительство, стоит задача, чтобы возобновляемые источники энергии в Украине в 2035 году были на уровне 11% производства. Сегодня возобновляемые источники энергии - это 1 или 2%", - сказал он.

Семерак отметил, что это предусматривает декарбонизацию экономики и в частности, непростая задача сократить использование ископаемых углеводородов в Украине.

"Это означает постепенный отказ от угля и увеличение инвестиций в солнечные, ветряные электростанции. Те, кто инвестирует в энергетику и имеет там большие капиталы, уже сегодня инвестируют также в возобновляемую энергетику. На самом деле она является прибыльной", - добавил министр.

Он добавил, что этот переход не будет простым для Украины, поскольку есть большое количество заинтересованных людей, которые привыкли инвестировать в ископаемые источники энергии.

Напомним, ранее сообщалось, что французская компания Engie готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне.