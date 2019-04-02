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В українських лісах оголошено "сезону тиші"

Новини » Суспільство    02.04.2019 - 15:05
В українських лісах оголошено "сезону тиші"
Фото: ліс (Віталий Носач, РБК-Україна)

У випадку порушення "тиші" передбачені штрафи від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою в Україні розпочався "сезон тиші". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства екології та природних ресурсів України.

Із першого квітня у лісах України заборонено будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою.

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак нагадав, що це природоохоронний захід (стаття 39 Закону України "Про тваринний світ"), який має на меті охорону ареалу існування тварин та птахів на час їх розмноження і відтворення популяції та закликав українців бути толерантними по відношенню до довкілля.

"У період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об'єктах благоустрою заборонено будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Це і стрілянина, і феєрверки, і ралі чи інші спортивні змагання, які спричиняють шум та гамір. Розраховую не тільки на активність екологічних інспекторів та лісівників щодо попередження подібних випадків та їх виявлення, але й на самих громадян, заручником яких, на жаль, часто стає природа", - прокоментував Остап Семерак.

У випадку порушення "тиші" передбачені штрафи від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для  посадових осіб - від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що ухвалена урядом енергетична стратегія передбачає, що до 2035 року частка відновлюваних джерел в українській енергетиці буде становити 11%. 

Крім того, за словами Остапа Семерака після пожежі на заводі "Дельта Вілмар" у Южному Одеської області зафіксовано забруднення повітря. Забруднення повітря за деякими показниками в 2-2,5 рази перевищує гранично допустимі норми.

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