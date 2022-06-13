Украинские журналисты попали под артиллерийский обстрел в Лисичанске (видео)

Журналисты Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов вместе с коллегами попали под обстрел в центре Лисичанска. Их эвакуировали военные ВСУ, никого не ранило.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Лисичанск обстреливают почти ежедневно. По словам украинских военных, из-за значительного превосходства в артиллерии, российская армия может "накрывать" целые районы. В таких условиях в городе остаются около 15 тысяч гражданских.
Напомним, вчера в Лисичанске в результате очередной атаки погиб 6-летний ребенок.
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