Українські журналісти потрапили під артилерійський обстріл у Лисичанську (відео)

Журналісти Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом з колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська. Їх евакуювали військові ЗСУ, нікого не поранило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Лисичанськ обстрілюють майже щодня. За словами українських військових, через значну перевагу в артилерії, російська армія може "накривати" цілі райони. У таких умовах у місті залишаються близько 15 тисяч цивільних.
Нагадаємо, вчора у Лисичанську внаслідок чергової атаки загинула 6-річна дитина.
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