В Лисичанске под обстрелами погиб шестилетний ребенок, - Гайдай
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. В результате очередной атаки в воскресенье, 12 июня, погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок", - заявил Гайдай.
Также он добавил, что сейчас продолжаются тяжелые бои на территории Горской громады.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. В результате огня пострадала несовершеннолетняя беженка из Харькова.
Также мы писали, что российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.
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