Украинские защитники захватили военные трофеи из Северной Осетии
Украинские военные захватили российские трофеи оккупантов из Северной Осетии. Среди них новейшая БМП-3, оружие, боеприпасы и личные вещи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
"Под натиском нашего огня россияне позорно бежали со своих позиций, бросив практически неповрежденную новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет)", - говорится в сообщении.
Найденные документы указывают, что техника принадлежит солдатам воинской части 43057, которая базируется в поселке Спутник в Северной Осетии.
Захваченную технику передали в одно из подразделений 128 бригады, ее будут использовать против российских войск.
Напомним, по данным Генштаба, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения ликвидировали более 27200 оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.