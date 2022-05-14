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Украинские защитники захватили военные трофеи из Северной Осетии

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Украина, Суббота 14 мая 2022 17:47
Украинские защитники захватили военные трофеи из Северной Осетии Фото: ВСУ захватили российские трофеи из Северной Осетии (facebook.com/128brigade)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные захватили российские трофеи оккупантов из Северной Осетии. Среди них новейшая БМП-3, оружие, боеприпасы и личные вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Под натиском нашего огня россияне позорно бежали со своих позиций, бросив практически неповрежденную новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет)", - говорится в сообщении.

Найденные документы указывают, что техника принадлежит солдатам воинской части 43057, которая базируется в поселке Спутник в Северной Осетии.

Захваченную технику передали в одно из подразделений 128 бригады, ее будут использовать против российских войск.

Напомним, по данным Генштаба, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения ликвидировали более 27200 оккупантов.

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