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Українські захисники захопили військові трофеї з Північної Осетії

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Україна, Субота 14 травня 2022 17:47
Українські захисники захопили військові трофеї з Північної Осетії Фото: ЗСУ захопили російські трофеї з Північної Осетії (facebook.com/128brigade)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові захопили російські трофеї окупантів з Північної Осетії. Серед них новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет)", - йдеться у повідомленні.

Знайдені документи вказують, що техніка належить солдатам військової частини 43057, яка базується у селищі Спутник в Північній Осетії.

Захоплену техніку передали в один із підрозділів 128 бригади, її будуть використовувати проти російських військ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники з початку повномасштабного вторгнення ліквідували понад 27200 окупантів.

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