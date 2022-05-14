Українські захисники захопили військові трофеї з Північної Осетії
Українські військові захопили російські трофеї окупантів з Північної Осетії. Серед них новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
"Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет)", - йдеться у повідомленні.
Знайдені документи вказують, що техніка належить солдатам військової частини 43057, яка базується у селищі Спутник в Північній Осетії.
Захоплену техніку передали в один із підрозділів 128 бригади, її будуть використовувати проти російських військ.
Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники з початку повномасштабного вторгнення ліквідували понад 27200 окупантів.
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