Украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе, - СБУ
На Донбассе украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев". После ликвидации ВСУ такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали. А толку нет от этих ЧВК-шников! Там они, все легли, эти ЧВК-шники. Это-спецназ подготовленный. Они все полегли. Я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - говорит оккупант своей жене.
Жена же в присущей ей манере советует оккупанту отказаться от службы.
Напомним, СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавший на войну в Украину. Судя по его содержимому войска Кадырова в полной мере подтверждают закрепившуюся за ними приставку TikTok.
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