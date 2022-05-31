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Українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі, - СБУ

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 15:30
Українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі, - СБУ Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Донбасі українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців". Після ліквідації ЗСУ такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Туди, де рубіж треба взяти, туди ЧВК-шників он скільки загнали. А толку немає від цих ЧВК-шників! Там вони, всі лягли, ці ЧВК-шники. Це - спецназ підготовлений. Вони всі полягли. Я більше взагалі виходів не бачу із цієї ситуації", - говорить окупант своїй дружині.

Дружина ж у притаманній їй манері радить окупанту відмовитися від служби.

Нагадаємо, СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Судячи з його вмісту війська Кадирова повною мірою підтверджують приставку TikTok, що закріпилася за ними.

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Служба безпеки України
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