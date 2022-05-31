Українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі, - СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Туди, де рубіж треба взяти, туди ЧВК-шників он скільки загнали. А толку немає від цих ЧВК-шників! Там вони, всі лягли, ці ЧВК-шники. Це - спецназ підготовлений. Вони всі полягли. Я більше взагалі виходів не бачу із цієї ситуації", - говорить окупант своїй дружині.

Дружина ж у притаманній їй манері радить окупанту відмовитися від служби.