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Украинские защитники смогли эвакуировать двух принудительно мобилизованных в "ЛНР", - InformNapalm

Фото: украинские защитники смогли эвакуировать двух принудительно мобилизованных в "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники помогли эвакуироваться двум мужчинам, которые были принудительно мобилизованы в армию так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Отметим, что ранее представитель InformNapalm записал обращение, в котором призвал принудительно мобилизованных сдаваться в плен Вооруженных сил Украины. Двое мужчин из "ЛНР" откликнулись на его призыв.

Так, участники сообщества вместе с бойцами ССО Украины встретили и доставили в безопасное место двух принудительно мобилизованных граждан.

По договоренности, мужчины не будут участвовать в боевых действиях, им предоставлено убежище и возможность вернуться к мирной жизни далеко от линии фронта.

Напомним, на оккупированной территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация жителей. По словам главы ОВА Сергея Гайдая, очередь дошла к людям с болезнями.

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