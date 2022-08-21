Украинские защитники смогли эвакуировать двух принудительно мобилизованных в "ЛНР", - InformNapalm

Отметим, что ранее представитель InformNapalm записал обращение, в котором призвал принудительно мобилизованных сдаваться в плен Вооруженных сил Украины. Двое мужчин из "ЛНР" откликнулись на его призыв.

Так, участники сообщества вместе с бойцами ССО Украины встретили и доставили в безопасное место двух принудительно мобилизованных граждан.

По договоренности, мужчины не будут участвовать в боевых действиях, им предоставлено убежище и возможность вернуться к мирной жизни далеко от линии фронта.