Дошла очередь до людей с болезнями: Гайдай рассказал о мобилизации в оккупации

Фото: На оккупированной части Луганской области россияне мобилизуют людей с болезнями (Getty Images)

На оккупированной территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация местных жителей, несмотря на их состояние здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, россияне продолжают мобилизацию и ищут мужчин в оккупации. "Дошла очередь до людей с болезнями", - заявил глава области. Также он сообщил, что пока россияне не могут пробить украинскую оборону, поэтому бои идут на границе Луганской области. В оккупации местные жители активно партизанят, в результате чего россияне не чувствуют покоя и находятся в ужасе.