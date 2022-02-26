Украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком, - Гайдай

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на много километров от города. Побита техника и много трупов", - говорится в сообщении.
Также Сергей Гайдай рассказал, что под Рубежном наши военные отбили попытку захода в город вражеской ДРГ.
"Под Рубежным наши ребята отбили заход в город вражеской ДРГ. Слава нашим ВСУ! Вперед до победы! – добавил глава Луганской ОГА.
Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Гайдай рассказал о ситуации в населенных пунктах в Луганской области.
А также рассказывали о том, что глава Луганской ОГА попросил не верить фейкам о ситуации в регионе.