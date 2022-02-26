Русском войска оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Марковку, - Гайдай
Фото: русскому войска оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Марковку (Getty Images)
Глава Луганской областной военной гражданской администрации Сергей Гайдай поделился актуальной информацией о состоянии населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.
"Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь неподалеку укрытий! Во всех населенных пунктах власть на месте! К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка. Боремся!",- пишет Гайдай.
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