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Русском войска оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Марковку, - Гайдай

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Суббота 26 февраля 2022 12:01
Русском войска оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Марковку, - Гайдай Фото: русскому войска оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Марковку (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Луганской областной военной гражданской администрации Сергей Гайдай поделился актуальной информацией о состоянии населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

"Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь неподалеку укрытий! Во всех населенных пунктах власть на месте! К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка. Боремся!",- пишет Гайдай.

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