Українські захисники розбили колону ворога під Сєвєродонецьком, - Гайдай

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники розбили колону ворога під Сєвєродонецьком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста. Побита техніка і багато трупів", - йдеться в повідомленні.
Також Сергій Гайдай розповів, що під Рубіжним наші військові відбили спробу заходу в місто ворожої ДРГ.
"Під Рубіжним наші хлопці відбили захід у місто ворожої ДРГ. Слава нашим ЗСУ! Вперед до перемоги! - додав голова Луганської ОДА.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Гайдай розповів про ситуацію в населених пунктах в Луганській області.
А також розповідали про те, що голова Луганської ОДА попросив не вірити фейкам про ситуацію в регіоні.