ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские защитники перешли в контратаку под Мариуполем, - Минобороны

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 06 марта 2022 15:16
Украинские защитники перешли в контратаку под Мариуполем, - Минобороны Фото: Украинские военные под Мариуполем разбили врага (t me informnapalm)
Автор: Анна Шиканова

В Мариупольском направлении украинские защитники перешли в контратаку и уничтожили технику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны в Facebook.

Сегодня, на Мариупольском направлении украинские военные перешли в контратаку.

Было уничтожено 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра. Потери личного состава у российских оккупантов – около тридцати человек. Еще двух российских военных взяли в плен.

"Оказавшись в плену россияне запели уже привычную для них песню о "мы не знали, куда нас отправляют". Все они знали. Двое танкистов, один из которых – офицер-командир взвода, решили сдаться. Остальные экипажи, которые находились в разбитой колонне бронетехники, остались в пылающих машинах навсегда", - рассказали в Минобороны Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что на Коростень оккупанты сбросили 300-килограммовую бомбу, которая не взорвалась.

А также рассказывали о том, что в Виннице ракетами накрыли аэропорт.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать