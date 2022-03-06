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Українські захисники перейшли в контратаку під Маріуполем, - Міноборони

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Маріуполь, Неділя 06 березня 2022 15:16
Українські захисники перейшли в контратаку під Маріуполем, - Міноборони Фото: українські військові під Маріуполем розбили ворога (t me informnapalm)
Автор: Анна Шиканова

У Маріупольському напрямку українські захисники перейшли в контратаку і знищили техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони в Facebook.

Сьогодні, на Маріупольському напрямку українські військові перейшли в контратаку.

Було знищено 3 ворожих танки, 4 БМП, 2 Тигра. Втрати особового складу у російських окупантів - близько тридцяти осіб. Ще двох російських військових взяли в полон.

"Опинившись у полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню Про "ми не знали, куди нас відправляють". Всі вони знали. Двоє танкістів, один з яких – офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Решта екіпажів, які перебували в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди", - розповіли в Міноборони України.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.

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