Українські захисники перейшли в контратаку під Маріуполем, - Міноборони
У Маріупольському напрямку українські захисники перейшли в контратаку і знищили техніку російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони в Facebook.
Сьогодні, на Маріупольському напрямку українські військові перейшли в контратаку.
Було знищено 3 ворожих танки, 4 БМП, 2 Тигра. Втрати особового складу у російських окупантів - близько тридцяти осіб. Ще двох російських військових взяли в полон.
"Опинившись у полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню Про "ми не знали, куди нас відправляють". Всі вони знали. Двоє танкістів, один з яких – офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Решта екіпажів, які перебували в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди", - розповіли в Міноборони України.
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