Украинские защитники ликвидировали российского полковника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать мирных людей. Однако, также российские военные продолжают нести потери на украинской земле.

Ранее мы сообщали, что под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским "Ураганом".

Также мы писали, что в Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты.

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