В Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две российские ракеты в Днепропетровской области. И беспилотник на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

Кроме того, на Харьковском направлении был сбит беспилотник противника.

Напомним, накануне средства противовоздушной обороны Украины сбили несколько российских истребителей, в том числе над Черным морем и над Черниговом.

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