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В Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты

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Днепропетровская область, Четверг 17 марта 2022 14:58
В Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты Фото: Украина продолжает сбивать российские ракеты (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две российские ракеты в Днепропетровской области. И беспилотник на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

"Днепропетровская область: ракетная угроза прошла! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Харьковском направлении был сбит беспилотник противника.

Напомним, накануне средства противовоздушной обороны Украины сбили несколько российских истребителей, в том числе над Черным морем и над Черниговом.

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