Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским "Ураганом"
Украинские военные под Прилуками разбили очередную группу захватчиков. Также защитники завладели российским "Ураганом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
ВСУ и территориальная оборона продолжают обезвреживать российских захватчиков и их технику.
"Под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную группу орков", - сообщили в командовании.
Также украинские защитники пополнили парк техники реактивной системой залпового огня "Ураган". Отмечается, что еще одну - подбили.
Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну (facebook.com/kommander.nord)
Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, которые ехали в сторону Каменки.
Также мы писали, что в Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр".
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