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Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским "Ураганом"

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Четверг 17 марта 2022 17:44
Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским "Ураганом" Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные под Прилуками разбили очередную группу захватчиков. Также защитники завладели российским "Ураганом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

ВСУ и территориальная оборона продолжают обезвреживать российских захватчиков и их технику.

"Под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную группу орков", - сообщили в командовании.

Также украинские защитники пополнили парк техники реактивной системой залпового огня "Ураган". Отмечается, что еще одну - подбили.

Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским &quot;Ураганом&quot;

Под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну (facebook.com/kommander.nord)

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, которые ехали в сторону Каменки.

Также мы писали, что в Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр".

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