Украинские защитники под Конотопом сожгли около 40 единиц техники российских оккупантов

Возле Конотопа (Сумская область) украинские защитники сожгли около 40 единиц военной техники российских оккупантов. Враг остановился у города - у него проблемы с горючим и снабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"На окраине города находится около 40 единиц сгоревшей российской техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после тяжелых боев и значительных потерь российские войска остановились возле Конотопа. Оккупанты испытывают проблемы с горючим и снабжением.
"Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить топливо. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", - уточнили украинские военные и рекомендовали "помочь" оккупантам топливом с сахаром.
Напомним, в ночь на 25 февраля за Конотоп прошли тяжелые бои. Враг окружил населенный пункт, но взять его не смог. Мэр города Артем Семенихин выложил в фото и видео уничтоженной техники оккупантов.
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