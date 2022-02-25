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Українські захисники під Конотопом спалили близько 40 одиниць техніки російських окупантів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Біля Конотопа (Сумська область) українські захисники спалили близько 40 одиниць військової техніки російських окупантів. Ворог зупинився біля міста - у нього проблеми з пальним і постачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ Збройних сил України.

"На околиці міста знаходиться близько 40 одиниць згорілої російської техніки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після важких боїв і значних втрат російські війська зупинилися біля Конотопа. Окупанти відчувають проблеми з пальним і постачанням.

"Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити паливо. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовані випадки мародерства торгових закладів з боку російських окупантів", - уточнили українські військові і рекомендували "допомогти" окупантам паливом з цукром.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого за Конотоп пройшли важкі бої. Ворог оточив населений пункт, але взяти його не зміг. Мер міста Артем Семеніхін виклав у фото і відео знищеної техніки окупантів.

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