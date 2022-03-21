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Украинские войска захватили российскую гаубицу с боекомплектом в Черниговской области

Фото: Российская самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Автопарк Вооруженных сил Украины в Черниговской области пополнился очередным трофеем, ранее принадлежавшим российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Украинские армейцы смогут использовать захваченную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С". Еще одну единицу Вооруженные силы "утилизировали".

"Автопарк сил сопротивления Сиверщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – 2С19 "Мста-С" с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою", – говорится в сообщении.

Упомянутая самоходная гаубица была разработана в 80-х в СССР. 2С19 "Мста-С" есть на вооружении, как у армий РФ и Беларуси, так и украинских Вооруженных сил.

К слову, в Киевской области Вооруженные силы захватили танк российских оккупантов.

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