Украинские войска захватили российскую гаубицу с боекомплектом в Черниговской области

Автопарк Вооруженных сил Украины в Черниговской области пополнился очередным трофеем, ранее принадлежавшим российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
Украинские армейцы смогут использовать захваченную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С". Еще одну единицу Вооруженные силы "утилизировали".
"Автопарк сил сопротивления Сиверщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – 2С19 "Мста-С" с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою", – говорится в сообщении.
Упомянутая самоходная гаубица была разработана в 80-х в СССР. 2С19 "Мста-С" есть на вооружении, как у армий РФ и Беларуси, так и украинских Вооруженных сил.
К слову, в Киевской области Вооруженные силы захватили танк российских оккупантов.
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