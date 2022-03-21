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Українські війська захопили російську гаубицю з боєкомплектом на Чернігівщині

Фото: Російська самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Автопарк Збройних сил України в Чернігівській області поповнився черговим трофеєм, що раніше належав російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

Українські армійці зможуть використовувати захоплену самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С". Ще одну одиницю Збройні сили "утилізували".

"Автопарк сил спротиву Сіверщини поповнився новим екземпляром ворожої техніки - 2С19 "Мста-С" із боєкомплектом. Ще одна така ж одиниця знищена в бою", – йдеться в повідомленні.

Згадана самохідна гаубиця була розроблена у 80-ті в СРСР. 2С19 "Мста-С" є на озброєнні, як армій РФ і Білорусі, так і українських Збройних сил.

До слова, на Київщині Збройні сили захопили танк російських окупантів.

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