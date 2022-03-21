Українські війська захопили російську гаубицю з боєкомплектом на Чернігівщині

Автопарк Збройних сил України в Чернігівській області поповнився черговим трофеєм, що раніше належав російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Сухопутних військ ЗС України у Facebook.
Українські армійці зможуть використовувати захоплену самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С". Ще одну одиницю Збройні сили "утилізували".
"Автопарк сил спротиву Сіверщини поповнився новим екземпляром ворожої техніки - 2С19 "Мста-С" із боєкомплектом. Ще одна така ж одиниця знищена в бою", – йдеться в повідомленні.
Згадана самохідна гаубиця була розроблена у 80-ті в СРСР. 2С19 "Мста-С" є на озброєнні, як армій РФ і Білорусі, так і українських Збройних сил.
До слова, на Київщині Збройні сили захопили танк російських окупантів.
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