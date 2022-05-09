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Українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході

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Понеділок 09 травня 2022 21:44
Українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході Фото: Український воїн поруч зі знищеною технікою ворога (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Про свою роботу на фронті відзвітувало оперативно-тактичне угруповання "Схід". Упродовж доби його бійці відбили 8 атак російських військ і ліквідували понад дві сотні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОТУ "Схід" у Facebook.

Українські війська продовжили давати гідну відсіч військам РФ і сьогодні. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ поніс втрати в живій силі та техніці.

"В результаті боїв було знищено:

  • особового складу – до 250
  • танки – 13
  • БТР – 1
  • БМП – 10
  • САУ – 1
  • міномети – 2
  • АТТ – 6
  • БПЛА – 1", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Збройні сили РФ не встигають поновлювати свої лави через численні втрати. Відновленню боєздатності навіть не сприяють прискорена підготовка контрактників і примусовий набір "добровольців".

До слова, війська РФ масово виходять із Борової на Харківщині.

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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