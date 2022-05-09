Українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході
Про свою роботу на фронті відзвітувало оперативно-тактичне угруповання "Схід". Упродовж доби його бійці відбили 8 атак російських військ і ліквідували понад дві сотні окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОТУ "Схід" у Facebook.
Українські війська продовжили давати гідну відсіч військам РФ і сьогодні. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ поніс втрати в живій силі та техніці.
"В результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 250
- танки – 13
- БТР – 1
- БМП – 10
- САУ – 1
- міномети – 2
- АТТ – 6
- БПЛА – 1", – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, Збройні сили РФ не встигають поновлювати свої лави через численні втрати. Відновленню боєздатності навіть не сприяють прискорена підготовка контрактників і примусовий набір "добровольців".
До слова, війська РФ масово виходять із Борової на Харківщині.
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