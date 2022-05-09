Українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході

Про свою роботу на фронті відзвітувало оперативно-тактичне угруповання "Схід". Упродовж доби його бійці відбили 8 атак російських військ і ліквідували понад дві сотні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОТУ "Схід" у Facebook.

Українські війська продовжили давати гідну відсіч військам РФ і сьогодні. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ поніс втрати в живій силі та техніці.

"В результаті боїв було знищено:

особового складу – до 250

танки – 13

БТР – 1

БМП – 10

САУ – 1

міномети – 2

АТТ – 6

БПЛА – 1", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Збройні сили РФ не встигають поновлювати свої лави через численні втрати. Відновленню боєздатності навіть не сприяють прискорена підготовка контрактників і примусовий набір "добровольців".