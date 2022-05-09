В Харьковской области войска РФ массово отходят из оккупированной Боровой
В Харьковской области российские оккупанты массово отходят из поселка Боровая Изюмского района и перемещаются в сторону Купянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровской поселковый совет.
Сообщается, что большое количество личного состава и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин.
Также в полях вблизи сел стоит замаскированная вражеская техника, которая представляет угрозу для мирных жителей.
К тому же местные власти призывают людей воздержаться от посещения лесов, посадок, в том числе в местах, где находились российские военные, поскольку там могут быть мины и растяжки.
Сообщают, что в оккупированных селах захватчики размещаются в учреждениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей.
"Вероятно, у рашистів сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории общины уже длительное время нет электроэнергии, мобильной связи и интернета.
Также оккупанты продолжают снимать ложные пропагандистские видео.
Ранее мы сообщали, что оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли Богодухов в Харьковской области.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!