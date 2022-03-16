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Украинские войска сбили два российских истребителя над Черным морем

Автор: Илона Свиридова

Украинские зенитчики сбили еще два российских истребителя. Самолеты противника пытались атаковать населенный пункт в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, в 5 утра, на юге страны два российских истребителя Су-30СМ отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что самолеты сбило зентино-ракетное подразделение. Пилоты катапультировались и упали в Черное море.

Напомним, за минувшие сутки украинские средства противовоздушной обороны уничтожили три самолета, один вертолет, несколько беспилотников и крылатых ракет противника.

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