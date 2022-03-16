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Українські війська збили два російські винищувачі над Чорним морем

Автор: Ілона Свиридова

Українські зенітники збили ще два російські винищувачі. Літаки противника намагалися атакувати населений пункт в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два російські винищувачі Су-30СМ відправили слідом за російським кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне з селищ в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що літаки збив зентіно-ракетний підрозділ. Пілоти катапультувалися і впали в Чорне море.

Нагадаємо, за минулу добу українські засоби протиповітряної оборони знищили три літаки, один вертоліт, кілька безпілотників і крилатих ракет противника.

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Чорне мореПВОВійна Росії проти України