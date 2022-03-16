Украинские ПВО за сутки уничтожили 3 вражеских самолета, 1 вертолет, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты

Силы противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ в течение суток 15 марта еще больше сократили численность вражеской российской военной авиации. Были уничтожены три самолета, один вертолет, три беспилотника и две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, наши системы ПВО во вторник уничтожили 3 российских самолета - два из которых это истребители бомбардировщики Су-34, а третий пока не установлен.

"Также сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

Авиация ВС ВСУ наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила 9 авианалетов на колонны техники оккупантов и скопления их войск.

Видео: в ВС ВСУ рассказали о сбитой за 15 марта вражеской авиации