На Донбассе серьезно обострилась ситуация, есть погибший и раненые

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска понесли большие потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 11 апреля противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Лебединского, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Водяного, Авдеевки и Катериновки.

"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили девять боевиков, еще восемь ранены. С утра противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Пищевика и Чермалыка.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

Отметим, накануне в МИД России заявили, что от итогов выборов 2019 в Украине зависит судьба нормандского формата по урегулированию на Донбассе.