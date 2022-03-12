Украинские войска освободили 2 населенных пункта в Черниговской области

Вооруженные силы продолжают давать достойный отпор российским оккупантам на украинской земле. Наши войска отбили два населенных пункта в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Оперативного командования "Север" в Facebook.

"Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу, а также сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ получили в трофеях свыше 10 единиц вражеской техники. Личный состав войск, по мнению штаба, РФ деморализован и уже не способен вести активные боевые действия в регионе.