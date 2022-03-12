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Українські війська звільнили 2 населені пункти в Чернігівській області

Автор: Антон Федорців

Збройні сили продовжують давати гідну відсіч російським окупантам на українській землі. Наші війська відбили два населених пункти на Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, ЗСУ отримали в трофеях понад 10 одиниць ворожої техніки. Особовий склад військ РФ, на думку штабу, деморалізований і вже не здатен вести активні бойові дії в регіоні.

Нагадаємо, що Збройні сили України збили два ворожі гелікоптери поблизу Скадовська.

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