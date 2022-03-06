Украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов

До начала полномасштабного вторжения ночью 24 февраля авиационная группировка РФ, сосредоточенная вокруг государственных границ Украины, насчитывала около 700 единиц авиационной техники (примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов).

"В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов", - говорится в оперативной информации на начало одиннадцатых суток обороны, 6 марта.

Некоторые вражеские летчики, которые смогли катапультироваться и выжили, были найдены и задержаны украинскими военными.

"Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности", - рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что группировка Воздушных Сил ВСУ сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.