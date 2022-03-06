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Українські військові збили вже 88 російських літаків та вертольотів

Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати російської військової авіації за десять днів війни проти нашої країни склали вже 88 літаків і вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

До початку повномасштабного вторгнення вночі 24 лютого авіаційне угруповання РФ, зосереджене навколо державних кордонів України, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки (приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів).

"Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів", - йдеться в оперативній інформації на початок одинадцятої доби оборони, 6 березня.

Деяких ворожих льотчиків, які змогли катапультуватися і вижили, було знайдено та затримано українськими військовими.

"Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності", - розповіли в Генштабі.

Також повідомляється, що угруповання Повітряних Сил ЗСУ зосередило зусилля на відбитті ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

Раніше повідомлялося, що 5 березня українські засоби ППО збили російський літак Су-25 на околицях Чернігова, а пілота, який катапультувався, вже затримали і допитали. Той зізнався - знав, що бомбитиме мирне місто.

На місці падіння ворожого літака виявили некеровані авіабомби ФАБ-500 - зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд. Їх російський пілот збирався скинути на Чернігів.

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