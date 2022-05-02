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Украинские воины отбили 12 атак врага на Донецком и Луганском направлениях

Фото: украинские воины отбили 12 атак врага на Донецком и Луганском направлениях (t_me_babel)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 2 мая, военнослужащие ВСУ успешно отразили 12 атак российских оккупационных войск на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей врага", - говорится в сообщении.

При этом подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", заявляют в штабе ООС.

Напомним, что в течение 1 мая ВСУ сбили 10 российских беспилотников "Орлан-10".

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