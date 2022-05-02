Українські воїни відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках

В понеділок, 2 травня, військовослужбовці ЗСУ успішно відбили 12 атак російських окупаційних військ на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили шість танків, п’ять артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та вісім автомобілів ворога", - сказано в повідомленні.

При цьому підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".