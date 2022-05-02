Українські воїни відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках

В понеділок, 2 травня, військовослужбовці ЗСУ успішно відбили 12 атак російських окупаційних військ на Донецькому та Луганському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили шість танків, п’ять артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та вісім автомобілів ворога", - сказано в повідомленні.
При цьому підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Нагадаємо, що протягом 1 травня ЗСУ збили 10 російських безпілотників"Орлан-10".
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