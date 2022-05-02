ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские воины отбили 12 атак врага на Донецком и Луганском направлениях

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 22:47
Украинские воины отбили 12 атак врага на Донецком и Луганском направлениях Фото: украинские воины отбили 12 атак врага на Донецком и Луганском направлениях (t_me_babel)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 2 мая, военнослужащие ВСУ успешно отразили 12 атак российских оккупационных войск на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей врага", - говорится в сообщении.

При этом подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", заявляют в штабе ООС.

Напомним, что в течение 1 мая ВСУ сбили 10 российских беспилотников "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Война России против Украины
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада