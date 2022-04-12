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Украинские военные в зоне ООС отразили 6 атак врага. Сбит вертолет и два дрона оккупантов

Фото: в зоне ООС украинские военные отразили 6 вражеских атак (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины в зоне операции Объединенных сил (ООС) за последние сутки отразили 6 атак врага. Оккупанты понесли ощутимые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

При отражении вражеских атак украинские военные нанесли урон противнику. В частности, уничтожили 2 автомобиля и 3 артиллерийские системы оккупантов.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили над Донбассом вертолет и два беспилотника оккупантов.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что на Донбасс направляется большая колонна российской военной техники.

Отметим, в НАТО прогнозируют кровопролитны второй этап войны в Украине.

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