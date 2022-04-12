Украинские военные в зоне ООС отразили 6 атак врага. Сбит вертолет и два дрона оккупантов

Вооруженные силы Украины в зоне операции Объединенных сил (ООС) за последние сутки отразили 6 атак врага. Оккупанты понесли ощутимые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили над Донбассом вертолет и два беспилотника оккупантов.

При отражении вражеских атак украинские военные нанесли урон противнику. В частности, уничтожили 2 автомобиля и 3 артиллерийские системы оккупантов.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что на Донбасс направляется большая колонна российской военной техники.

Отметим, в НАТО прогнозируют кровопролитны второй этап войны в Украине.

Война России против Украины идет 48-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!