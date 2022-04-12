Большая колонна войск России направляется в сторону Донбасса, - CNN

Большую колонну военной техники России заметили в районе Матвеева Кургана в Ростовской области. Она направляется в сторону Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным телеканала, колонна российской техники направляется на северо-запад, в сторону Донбасса. В CNN пришли к такому выводу после анализа опубликованных в соцсетях видео с военными машинами оккупантов.

Напомним, ранее в НАТО заявили о неизбежности второго этапа войны в Украине. В Альянсе добавили, что он будет более кровопролитным.

Отметим, в Институте исследования войны (ISW) считают, что у России недостаточно ресурсов для битвы за Донбасс.

Война России против Украины идет 48-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!