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Украинские военные в зоне ООС отбили 6 атак оккупантов и уничтожили более 40 единиц техники

ВСУ в зоне ООС отбили 6 атак оккупантов (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Военные из группировки Объединенных сил за сутки успешно отбили 6 атак российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.

В частности россияне потеряли танки, бронированные машины, артиллерийские системы и даже несколько вертолетов.

В общем за сутки оккупанты потеряли:

  • 4 танки;
  • 5 единиц бронированной техники;
  • 26 автомобилей;
  • 8 артиллерийских систем.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили над Донбассом 2 вертолета и 4 беспилотных летательных аппарата врага.

Сообщается, что украинские защитники продолжают защищать украинские земли на Донецком и Луганском направлениях.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди которых командирский.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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