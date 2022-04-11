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Українські військові у зоні ООС відбили 6 атак окупантів та знищили понад 40 одиниць техніки

ЗСУ у зоні ООС відбили 6 атак окупантів (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Військові з угруповання Об'єднаних сил за добу успішно відбили 6 атак російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.

Зокрема росіяни втратили танки, броньовані машини, артилерійські системи та навіть кілька вертольотів.

Загалом за добу окупанти втратили:

  • 4 танки;
  • 5 одиниць броньованої техніки;
  • 26 автівок;
  • 8 артилерійських систем.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати ворога.

Повідомляється, що українські захисники й далі продовжують боронити українські землі на Донецькому та Луганському напрямках.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники знищили 5 танків окупантів, серед яких командирський.

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