Украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди которых командирский

Житомирские десантники за 2 дня уничтожили 5 танков - из которых один командирский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Оккупантов уничтожили воины 3-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка. Танки захватчиков они уничтожили на одном из важных направлений.

Один из украинских защитников подробно рассказал, как именно они расправились с врагами и превратили их бронетранспорта в кучу лома.

Также он познакомил зрителей со своими боевыми товарищами, на счету которых - "пойманные танки".

"Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику на металлолом. Только совместными усилиями мы защитим Украину и ее граждан и одержим победу", - говорится в сообщении.