Украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди которых командирский
Житомирские десантники за 2 дня уничтожили 5 танков - из которых один командирский
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Оккупантов уничтожили воины 3-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка. Танки захватчиков они уничтожили на одном из важных направлений.
Один из украинских защитников подробно рассказал, как именно они расправились с врагами и превратили их бронетранспорта в кучу лома.
Также он познакомил зрителей со своими боевыми товарищами, на счету которых - "пойманные танки".
"Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику на металлолом. Только совместными усилиями мы защитим Украину и ее граждан и одержим победу", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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