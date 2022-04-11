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Украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди которых командирский

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 21:10
Украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди которых командирский Украинские десантники уничтожили 5 танков (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Житомирские десантники за 2 дня уничтожили 5 танков - из которых один командирский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Оккупантов уничтожили воины 3-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка. Танки захватчиков они уничтожили на одном из важных направлений.

Один из украинских защитников подробно рассказал, как именно они расправились с врагами и превратили их бронетранспорта в кучу лома.

Также он познакомил зрителей со своими боевыми товарищами, на счету которых - "пойманные танки".

"Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику на металлолом. Только совместными усилиями мы защитим Украину и ее граждан и одержим победу", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.

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